خريبكة …وفـ..ـاة أم وجنينها يسائل وزير الصحة ومطالب بفتح تحقيق

هبة بريس - خرييكة

لاحديث اليوم سوى عن وفاة أم وجنينها بمصحة خاصة؛ اذ يساق مجمل الكلام الوارد على “هبة بريس” حول وفاة نتجت عن “سوء تقدير ”

الحادث الذي هز عائلة الضحية انطلقت تفاصيله بعدما ادخلت الهالكة الى مصحة أولى في حدود التاسعة ليلا من اجل وضع جنينها وهي التي تلقت نهارا تطمينات من الطبيب المتابع لحالتها الصحية كونها بصحة جيدة تسمح لها ان تكون رهن اشارة ” المولدة ” ليلا .

الوضع سيأخد منحى اخر تطلب ادخال الهالكة الى غرفة الانعاش الغير المتوفرة اصلا بذات المصحة مما استوجب نقلها الى مصحة ثانية وفيها ستودع الحياة رفقة جنينها الذي حاول الطاقم الطبي انقاذه دون ان ينجح في ذلك

السياق العام : واحد السيدة دخلات مصحة خاصة باش تولد لقات نفسها في مصحة ثانية في غرفة الانعاش بسبب ” طارى صحي” سيكشفه التحقيق ..

سؤال في المحنة : الهالكة نقلت على وجه السرعة من مصحة لأخرى.. . علاش ؟ حيث المصحة ماعندهاش غرفة الانعاش وبالتالي محنة ثانية اسمها ..” تأخر بسبب توفير سيارة اسعاف ونقل السيدة وما صاحب ذلك من خوف وهلع قد يصيب الضحية والعائلة معا ..طبعا كلشي كيسول ..اش واقع ؟ .

انفراج وغصة : وصول سيارة الاسعاف للمصحة الثانية وادخال الهالكة صاحبه ارتياح اولي على اعتبار ان هذه المصحة تتوفر على تجهيزات من شأنها ان تساعد في انقاد الأم وجنينها …لاشيء حصل وأعلن عن وفاة الأم وجنينها

سؤال أولي ..أش وقع في المصحة الأولى ..واش الطبيب كان فعلا حاضر الى جانب الهالكة ام ان حلوله للمصحة كان بعد تفاقم وضعها الصحي…. ؟

سؤال ثاني ..هذه المصحة الخاصة التي لا تتوفر على” غرفة انعاش” ..كيفاش كان الوضع غايكون لو توفرت غرفة الانعاش ؟ واش الحديث عن عدم توفر مصحة خاصة على غرفة انعاش امر عادي ..؟ وشكون المسؤول الان عن الوفاة امام توافر العديد من المعطيات ؟

سؤال لوزير الصحة …ماشي بالضرورة تكون باغي تولد باش يتفاقم وضعك الصحي ..تقدر تكون خاضع لعملية جراحية بسيطة وحينها يزداد وضعك سوءا ..واش من الطبيعي نهزو مريض “مبنج” و ” فاتح ” لمصحة اخرى ..هنا يطرح النقاش مجددا عن جاهزية بعض المصحات لممارسة مهنة الطب بما يلزم من المهنية والاحترام التام لدفتر التحملات …!!

مرتع الفرص : الحديث حول الواقعة لم يكن الأول ولا الأخير…وعليه فدخول وزارة الصحة على خط الموضوع يصبح الآن حتميا … الأمر هنا يتعلق بالارواح سيادة الوزير …الى جات لجنة خاصة تحقق في الموضوع ماشي انجاز …الانجاز هو ان تستبق التحقيق في “الاختلالات” لتجاوز “المحنات

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