قبيل الافطار…حادثة سير تـ..ـودي بحياة شخصين وتخلف جرحى بالدروة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر محلية، أن حادثة سير وصفت بالمروعة وقعت قبيل الافطار بالمدخل الرئيسي لمدينة الدروة نواحي مدينة برشيد، خلفت مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحايا الخمسة المنحدرين من أسرة واحدة كانوا على متن سيارة خفيفة قبل اصطدامها بأخرى مخلفة مصرع شخصين، فيما الباقي نقلوا على وجه السرعة لتلقي الاسعافات الضرورية.

عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، انتقلت إلى عين المكان، حيث فتحت تحقيقا حول الموضوع، بناءا على تعليمات النيابة العامة، فيما قامت الوقاية المدنية بنقل الجثتين لمستودع الأموات ببرشيد.

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