الحسيمة ..مواطنون يطردون باعة من سوق اساكن بسبب غلاء الأسعار

2023-04-01 / 19:41
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هبة بريس - الحسيمة

عمد مواطنون في منطقة اساكن ضواحي مدينة الحسيمة ، يوم الخميس الماضي ، الى منع باعة من عرض منتجاتهم بأسعار مرتفعة .

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ،قيام أشخاص بالسوق الأسبوعي لمنطقة اساكن بمنع باعة من عرض خضروات ولحوم بداعي ارتفاع أسعارها وعدم قدرتهم على اقتنائها حيث اجبروا التجار على اخلاء السوق .

وبحسب مقاطع الفيديو فقد تدخلت عناصر الدرك الملكي التي تتواجد عادة لتنظيم حركة السير بالمنطقة والسوق الذي ينظم كل خميس .

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