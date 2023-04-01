غضب عارم بمخيمات تندوف ..حرق واقتحام لمقرات جبهة البوليساريو الانفصالية

هبة بريس - الرباط

غضب عارم ذاك الذي اجتاح مخيمات تندوف ، أمس الجمعة، احتجاجا على سياسة التخويف والترهيب التي تتبناها قيادة الجبهة الانفصالية مدعومة بعسكر الجزائر، ضد المحتجزين ، حيث عمد العشرات الى مهاجمة مقرات الجبهة الانفصالية وحرقها .

وبحسب منتدى “فورساتين” الذي يدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، فقد عمدت مجموعة من سكان المخيمات الى حرق مقرات مايسمى بالدرك الصحراوي احتجاجا على قيام مسلحين بالاعتداء على نساء المخيمات .

وأضاف المنتدى إن مجموعة من سكان المخيمات هاجموا ليلة أمس الجمعة على مقر ما يسمى درك البوليساريو بمخيم الداخلة، وقاموا بإحراقه انتقاما من سوء المعاملة من طرف عناصر هذا الجهاز الذين دشنوا حملات مداهمة خلال شهر رمضان وضربوا عائلات ونساء وأطفالا.

وأوضح المنتدى أن “الغضب بدأ يتصاعد، إلى أن وصل حدا لا يطاق، لتبدأ الجماهير بالتنفيس عن نفسها، وتتحرر من عقدة الخوف وتهجم بشكل جماعي على مقر مهم وقلعة من قلاع ميليشيات البوليساريو المسلحة”،

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