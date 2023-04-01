مغربيان ضمن المتأهلين لنصف نهائي مسابقة القرأن والأذان العالمية

هبة بريس

شهد برنامج “عطر الكلام”، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي مسابقة القرآن والأذان العالمية، من بينهم متسابقان من المغرب في فئة القرآن الكريم.

ويتعلق الأمر بالمقرئين عبدالله الدغري وزكريا الزيرك اللذين سيتنافسان في المرحلة القادمة، التي ستجري اليوم السبت، إلى حانب متنافسين يمثلون إثيوبيا ومصر وألمانيا والسعودية وإيران وإسبانيا.

ويعد “عطر الكلام” أول برنامج مسابقات يجمع بين تلاوة القرآن ورفع الأذان، وصاحب أكبر جوائز في هذا النوع من المسابقات، حيث يصل مجموع جوائزه أكثر من 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار)، ويهدف إلى تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واستحداث برنامج جديد لإبراز جماليات الأصوات في المقامات، وتكريم المبدعين والاحتفاء بالمواهب الصوتية في تلاوة القرآن ورفع الأذان.

وستحظى منافسات عطر الكلام خلال الحلقات القادمة بتصاعد كبير في مستوى التنافس بين المتسابقين، الذين يشكلون خارطة عالمية للأصوات الوجدانية التي تنسجم مع آيات القرآن وألفاظ الأذان، من خلال توظيف المقامات والاعتماد على الدقة المتناهية في الأداء والثراء الصوتي، الذي يشد أسماع المشاهدين بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك

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