مصطفى سلمى: محتجون غاضبون هاجموا مقر درك “البوليساريو” ب”مخيم الداخلة”

هبة بريس

كشف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القيادي السابق ب”البوليساريو”، عن هجوم محتجين غاضبين مساء أمس الجمعة على مقر لدرك “المرتزقة” بمخيم الداخلة.

وذكر مصطفى سلمى في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن “عددا من المحتجين الغاضبين هجموا على مقر درك البوليساريو بمخيم الداخلة وقاموا باضرام النار به”

وأضاف مصطفى سلمى، أن “الاحتجاجات كانت على خلفية مداهمة درك البوليساريو البارحة لمنزل عائلة من قبيلة اولاد دليم و اعتدائهم على نسوة.”

وأرفق مصطفى سلمى، تدوينته بشريط فيديو تسمع منه أصوات الرصاص ردا على المحتجين، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

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