Southampton's English defender Jack Stephens (L) looks on as Leicester City's French defender Wesley Fofana (R) breaks his Ramadan fast, eating a banana during the English Premier League football match between Southampton and Leicester City at St Mary's Stadium in Southampton, southern England on April 30, 2021. (Photo by MICHAEL STEELE / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

“الاتحاد الفرنسي” يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين

2023-03-31 / 20:04
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هبة بريس _ رياضة

منع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المباريات لبضع دقائق للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، ثم استئناف اللعب، وأثار القرار استياء العديد من المعلقين على المنصات الاجتماعية.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن الاتحاد الكروي المنظم للدوري، واللجنة الفيدرالية للحكام، بعثا برسالة للحكام، تتضمنت توجيها بعدم توقيف المباريات لأجل السماح للاعبين بكسر صيامهم.

وجاء في تقرير للصحيفة الفرنسية “بينما سيمنح الدوري الإنكليزي الممتاز فترات راحة أثناء المباريات حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار خلال شهر رمضان، لا يرى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم واللجنة الفيدرالية للحكام، برئاسة إيريك بورغيني، نفس الشيء”

وتابعت الصحيفة “قامت هذه الهيئات بتذكير المسؤولين بالحظر المفروض على هذه الممارسة في رسالة بالبريد الإلكتروني ضمنتها المادة 1 من قوانين الاتحاد الكروي”.

وأبرز ما جاء في رسالة الهيئة الكروية الفرنسية “كرة القدم لا تأخذ في الاعتبار الاعتبارات السياسية أو الدينية أو الأيديولوجية أو النقابية لممثليها.. هذا المبدأ ينطبق على الجميع: الهيئات، الأندية ، الحكام (..) الأمر متروك لجميع أصحاب المصلحة لضمان احترامه”.

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