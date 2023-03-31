ليفربول يهنئ صلاح بعد تحقيقه هذا الإنجاز

2023-03-31 / 18:16
0
هبة بريس _ رياضة

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، نجمه المصري محمد صلاح، بعد إنجازه الذي حققه مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، بتجاوزه حاجز الـ50 هدفا بقميص “الفراعنة”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع “تويتر” صورة لمحمد صلاح بعد عودته إلى تدريبات “الريدز” معلقا عليه:”تخطى حاجز 50 هدفا دوليا مع منتخب مصر والآن يعود ليواصل تألقه مع الريدز..”.

ووصل صلاح إلى 51 هدفا مع منتخب مصر، بعد أن سجل هدفين في مرمى منتخب مالاوي ذهابا (2-0) وإيابا (4-0)، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، “كوت ديفوار 2023”.

وكان محمد صلاح قد علد إلى تدريبات “الريدز” استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد مضيفه مانشستر سيتي غدا السبت، وذلك في قمة مباريات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لبؤات الأطلس” يخضن مباراتين وديتين أمام التشيك ورومانيا

لبؤات الأطلس” يخضن مباراتين وديتين أمام التشيك ورومانيا

2023-03-31 / 20:44
Photo of “الاتحاد الفرنسي” يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين

“الاتحاد الفرنسي” يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين الصائمين

2023-03-31 / 20:04
Photo of برشلونة يؤكد الاتصال بميسي من أجل عودته

برشلونة يؤكد الاتصال بميسي من أجل عودته

2023-03-31 / 19:56
Photo of بينهم عربيين … قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم

بينهم عربيين … قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة…

2023-03-31 / 16:44
Photo of الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين

الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين

2023-03-31 / 12:53
Photo of الفيفا : الكرة العربية تعيش واحدة من أزهى فتراتها

الفيفا : الكرة العربية تعيش واحدة من أزهى فتراتها

2023-03-30 / 20:41
Photo of مدرب الرجاء البيضاوي : مواجهة سيمبا التنزاني لن تكون سهلة

مدرب الرجاء البيضاوي : مواجهة سيمبا التنزاني لن تكون…

2023-03-30 / 20:33
Photo of الأرجنتين تسعى لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما بدلا من إندونيسيا

الأرجنتين تسعى لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما بدلا…

2023-03-30 / 19:52
Photo of بعد استقالته من تدريب السعودية.. رونار يشرف على هذا المنتخب

بعد استقالته من تدريب السعودية.. رونار يشرف على هذا…

2023-03-30 / 17:47
Photo of العصبة تقرر تدبير المرحلة الانتقالية إلى حين انعقاد جمعها العام لتحيين نظامها

العصبة تقرر تدبير المرحلة الانتقالية إلى حين انعقاد جمعها…

2023-03-30 / 13:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق