ليفربول يهنئ صلاح بعد تحقيقه هذا الإنجاز

هبة بريس _ رياضة

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، نجمه المصري محمد صلاح، بعد إنجازه الذي حققه مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، بتجاوزه حاجز الـ50 هدفا بقميص “الفراعنة”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع “تويتر” صورة لمحمد صلاح بعد عودته إلى تدريبات “الريدز” معلقا عليه:”تخطى حاجز 50 هدفا دوليا مع منتخب مصر والآن يعود ليواصل تألقه مع الريدز..”.

ووصل صلاح إلى 51 هدفا مع منتخب مصر، بعد أن سجل هدفين في مرمى منتخب مالاوي ذهابا (2-0) وإيابا (4-0)، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، “كوت ديفوار 2023”.

وكان محمد صلاح قد علد إلى تدريبات “الريدز” استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد مضيفه مانشستر سيتي غدا السبت، وذلك في قمة مباريات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ

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