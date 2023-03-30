قصة مؤلمة .. حادث شغل يودي بشاب مهاجر مغربي بإيطاليا

هبة بريس _ الباز ع اللطيف

عبد اللطيف الباز — هبة بريس

لقي عامل مغربي حتفه في حادثة شغل بمقاطعة بوردينوني (شمال إيطاليا) ،ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لـ“هبة بريس ” بإقليم مانياجو أن المهاجر المغربي الذي كان يشتغل بإحدى الشركات المتخصصة في إصلاح وتركيب الألواح الكهروضوئية فقد توازنه ووقع أرضا، من علو عدة أمتار.

وأوضحت المصادر نفسها أن العامل المغربي البالغ من العمر 27سنة توفي خلال هذا الحادث في الحين بالنظر لعلو المكان الذي هوى منه الشاب المغربي، والذي يعادل 16متر .

وأشارت المصادر ذاتها استنادا إلى المعطيات الأولية للتحقيق إلى أن الشاب المغربي الذي كان يقوم بأعمال إصلاح على سطح مبنى في أعقاب انهيار جزء من السقف لم يكن يتوفر على حزام الأمان للقيام بهذا العمل الخطير.

وبعد أن أخبر زملاؤه مصالح الاغاثة توجه أفراد من الشرطة المحلية والشرطة الإيطالية وسيارة للاسعاف الطبي إلى موقع الحادث.

وجرى نقل جثة الهالك لمستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها وكذا تحديد الأسباب والمسؤوليات.

ويعتبر العمال المهاجرون الذين يشغلون وظائف ذات مخاطر عالية كما هو الحال في قطاع البناء والصناعة الغذائية، معرضين أكثر من غيرهم لحوادث الشغل في إيطاليا التي يتم فيها سنويا تسجيل نسب مرتفعة من حوادث الشغل.

وقد دأبت نقابات العمال بانتظام على التنديد بالمعدلات المرتفعة لحوادث الشغل المميتة في إيطاليا وخاصة في القطاعات المرتبطة بالبناء والصناعات الغذائية

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