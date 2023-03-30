الحرس الملكي يقوم بتوزيع وجبات إفطار

2023-03-30 / 17:36
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هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية محمد السادس، وبمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 1444 هجرية، تقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد بتحضير وتوزيع 4180 وجبة إفطار يوميا لفائدة الأشخاص المعوزين بعد مدن مغربية.

وأوضح بلاغ للحرس الملكي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه العملية ستتم من خلال اثنتا عشر (12) نقطة توزيع:

– خمسة (05) مراكز بمدينة الرباط: دار السلام، تواركة، مستشفى مولاي عبد الله للأنكولوجيا، مستعجلات مستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال ابن سينا.

– ثلاثة (03) مراكز بمدينة سلا: قرية أولاد موسى، حي السلام، المعمورة.

– أربعة مراكز (04) متواجدة على التوالي: بحي الشرف بطنجة، وحافة الركينة بتطوان والمشور بمراكش وبمركز النخيلات (قرب الرماني).

وأضاف بلاغ الحرس الملكي أن عملية التوزيع تتم بحضور ممثلين للسلطات المحلية وكذا أطر الحرس الملكي للسهر على النظام ومساعدة المستفيدين لضمان النجاح التام لهذه العملية

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