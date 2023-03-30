براتب شهري خيالي.. مبابي اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي

2023-03-30 / 11:24
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هبة بريس - وكالات

تصدّر مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي، براتب إجمالي قدره 6 ملايين يورو صافية شهرياً، حسب ما أفادت صحيفة ليكيب.

وحلّ خلف مبابي، المتوّج بمونديال روسيا 2018 وأحد أعلى الرياضيين أجراً في العالم، زميلاه في البرازيلي نيمار (3.675 ملايين يورو) والأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بمونديال قطر 2022 (3.375 ملايين) في المركزين الثاني والثالث توالياً.

ويهيمن بطل فرنسا على المراكز العشرة الأولى للاعبين الأعلى أجراً في الدوري ضمن القائمة التي تصدرها الصحيفة الفرنسية.

وجاء لاعبا موناكو سام بن يدر (650 ألف يورو) ومرسيليا جوردان فيريتو (550 ألفاً)، ضمن المراتب الـ16 الأولى للأعلى أجراً في الدوري الفرنسي، وهما الوحيدان اللذان لا يدافعان عن ألوان نادي سان جيرمان.

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تعليق واحد

  1. كون كانت تخلصهم فرنسا أجزم مايوصلوا لهاذ المبالغ الفلكية ولكن فلوس جايا باطل من الشرق، الخليفي ورباعتوا كيتبرعوا عليهم

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