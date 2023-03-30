العصبة تقرر تدبير المرحلة الانتقالية إلى حين انعقاد جمعها العام لتحيين نظامها

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم الوطنية أنها قررت تدبير المرحلة الانتقالية بعد تفويض عدد من الصلاحيات لها إلى حين انعقاد أول جمع عام لتحيين النظام الأساسي.

و جاء في بلاغ لعصبة بلقشور، أنه و بناءا على القرارات الصادرة عن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخير والمتعلقة بتفويض بعض اختصاصاتها القضائية إلى العصب الوطنية مع ما يترتب عن ذلك من كون هذه الأخيرة سَتَبُثُ في ملفاتها عبر لجن قضائية مختصة، أصبح لزاما على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تدبير المرحلة الانتقالية الحالية إلى حين انعقاد أول جمع عام يسمح بتحيين نظامها الأساسي ليتلاءم مع هذه المستجدات، خصوصا وأن المنافسات بجميع فئاتها والتي تنظم تحت لواءها وصلت إلى المراحل الأخيرة منها.

وتفعيلا لمقتضيات المادة 54 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذا الاتفاقية التي تنظم علاقتها والتفويضات التي تمنحها للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بناءا على ما هو منصوص عليه في المواد 36 و37 و38 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، سيتم تحويل الصلاحيات المخولة للجنة المركزية التأديبية ولجنة مراقبة التدبير إلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على أن يُبث لاحقا في تفويض اللجن الأخرى خلال الجمع العام المقبل.

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