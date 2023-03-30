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تزوير تأشيرات “شنغن” يجر شخصا للاعتقال بخنيفرة

2023-03-30 / 09:17
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في جرائم النصب والاحتيال، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير تأشيرات الولوج لفضاء « شنغن” وعرضها للاستعمال بمقابل مادي والنصب والاحتيال.

وكانت مصالح الأمن قد فتحت بحثا على خلفية قضية تعرض مجموعة من الأشخاص للنصب من قبل صاحب وكالة للأسفار بمدينة خنيفرة، سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 80 ألف و120 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بتسليمهم تأشيرات للعمل بدولة أوروبية، حيث أسفرت التحريات المنجزة، في المرحلة الأولى من البحث، عن توقيف صاحب هذه الوكالة وتقديمه أمام العدالة منتصف شهر فبراير المنصرم.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، تمكنت عناصر الشرطة القضائية يوم أمس الثلاثاء من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في تزوير التأشيرات، والذي تبين أنه كان ينتحل صفة طيار مدني لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث جرى توقيف يومه الثلاثاء

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز العشرات من جوازات السفر التي تخص الغير، يحمل بعضها تأشيرات مزورة، فضلا عن حجز شيكات بنكية وهواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بمدينة خنيفرة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي ورصد امتداداته على الصعيد الوطني.

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