“الكاف” يعلن موعد قرعة ربع نهائي أبطال إفريقيا وكأس الكاف

2023-03-29 / 22:00
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هبة بريس

أعلنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، أن قرعة الدور ربع النهائي لمنافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2022/2023، ستجرى يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة، مصر، ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش.

وأوضح “الكاف” في بلاغ له أنه سيتم بث عملية سحب القرعة مباشرة على منصات الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الرقمية، وكذلك على القنوات التلفزيونية الشريكةلـ”الكاف”.

وسيسدل الستار عن مرحلة المجموعات في منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، نهاية هذا الأسبوع، بإجراء مباريات الجولة السادسة والأخيرة، التي ستجرى في جميع أنحاء القارة.

ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا – الأندية المتأهلة

شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي التونسي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صان داونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء البيضاوي (المغرب)، سيمبا التنزاني (تنزانيا)، الوداد البيضاوي (المغرب)، الأهلي المصري (مصر) أو الهلال السوداني (السودان).

ربع نهائي كأس الكونفيدرالية – الأندية المتأهلة

ريفرز يونايتد (نيجيريا)، الجيش الملكي (المغرب)، المنستير التونسي (تونس)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا)، يونغ أفريكانز (تنزانيا)، أف سي بيراميدز (مصر) أو فيوتشر المصري (مصر)، الأخضر الليبي (ليبيا) أو سانت إلوى لوبوبو (كونغو الديمقراطية) أو اتحاد الجزائر (الجزائر

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