فيفا” يجرّد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم للشباب

2023-03-29 / 16:43
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هبة بريس _ رياضة

جرّد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إندونيسيا، من حق استضافة بطولة كأس العالم للرجال تحت 20 عاماً المقررة بين 20 مايو و11 يونيو المقبل.

وأعلن “فيفا” أن رفض إندونيسيا مشاركة منتخب الاحتلال الإسرائيلي في البطولة المقامة على أراضيه، دفع الاتحاد الدولي لسحب تنظيمها منه.

وقال فيفا في بيان الأربعاء “سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حالياً دون تغيير”، مشيراً إلى “عقوبات” محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة.

وذكر البيان أن القرار تم بعد لقاء جمع رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو، مع رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك ثوهير، في إشارة إلى فشل إنفانتينو بإقناع ثوهير بقبول مشاركة منتخب اسرائيل

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