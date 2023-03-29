برلين تسمح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب

2023-03-29 / 12:24
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هبة بريس - وكالات

أكدت السلطات الألمانية، أنه سيتم السماح للمعلمات المسلمات في برلين بارتداء الحجاب، وذلك بعد هزيمة الولاية في دعوى قضائية رفعت أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية.

وقالت وزارة التعليم في برلين في رسالة رسمية أرسلت إلى مديري المدارس إن الحجاب وارتداء الرموز الدينية من قبل المعلمين سيسمح به بشكل عام ولا يمكن تقييده إلا في حالات فردية إذا كان يشكل خطرا على السلام المدرسي.

وبموجب قانون الحياد في برلين، الذي يمنع موظفي الخدمة المدنية من ارتداء الملابس والرموز الدينية، منع المعلمون في المدينة من ارتداء الحجاب منذ عام 2005.

لكن عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات الأخيرة أكدت أن الحظر الشامل للحجاب يشكل تمييزا وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور.

وأبلغت إدارة التعليم والشباب والأسرة في مجلس الشيوخ مديري المدارس أنه ينبغي عليهم الامتثال لأحكام المحكمة الأخيرة.

يذكر أنه عام 2020، قررت محكمة العمل الفيدرالية (BAG) أنه لا ينبغي لبرلين حظر ارتداء الحجاب على المعلمات المسلمات. لكن برلين اتخذت إجراءات ضد القرار وقدمت شكوى، لكن المحكمة الدستورية الفيدرالية لم تقبل الشكوى، لذا فإن حكم المحكمة يعتبر نهائي.

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