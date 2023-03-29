بأول صلاة جماعة في مقر الحكومة.. زعيم اسكتلندا الجديد يبدأ مهامه 

هبة بريس - وكالات

وثق حمزة يوسف، عقب انتخابه رئيسا لوزراء اسكتلندا، أداءه الصلاة مع أفراد عائلته داخل مقر رئاسة الحكومة، بعد إفطار شهر رمضان المبارك.

ويعد حمزة يوسف، الذي ينحدر في الأصل من باكستان، أول مسلم يتقلد هذا المنصب في اسكتلندا.

ونشر رئيس الوزراء الاسكتلندي الجديد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، صورا تجمعه بأفراد عائلته وهم يؤدون الصلاة معا.

وأرفق حمزة يوسف، الصور، بتغريدة جاء فيها: “أقضي أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في “بوت هاوس” (مقر رئاسة الحكومة) بعد التصويت البرلماني اليوم، وهي لحظة خاصة لنا وأنا أؤم عائلتي للصلاة في “بوت هاوس”، كما هو معتاد بعد الإفطار”.

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