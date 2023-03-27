مسلحة تق..تل 6 بمدرسة أميركية.. والبيت الأبيض يحث على التحرك

هبة بريس _ وكالات

لقي ستة أشخاص، بينهم 3 تلاميذ، مصرعهم، الاثنين، إثر حادث إطلاق نار وقع في مدرسة خاصة بمدينة ناشفيل، بولاية تينيسي الأميركية.

وأعلنت الشرطة أنها قتلت المهاجمة التي أطلقت النار، وذكرت أنها امرأة تبلغ 28 عاما، وذلك بعد أن كانت قد قالت في وقت سابق إنها مراهقة.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر: “قتل ثلاثة طلاب وثلاثة موظفين في المدرسة التابعة لكنيسة، برصاص مطلقة النار التي تم تحديدها على أنها امرأة تبلغ من العمر 28 عاما من ناشفيل”.

ولم تفصح الشرطة بعد عن سبب إقدام المرأة على هذا الهجوم، ولم تحدد صلتها بالمدرسة.

وقامت الشرطة بقتل المرأة بعد تبادل لإطلاق النار في الطابق الأول من المبنى المدرسي. وكانت بحوزة المهاجمة بندقيتان هجوميتان ومسدس.

وكانت الشرطة وإدارة الإطفاء في مدينة ناشفيل قد أعلنتا، في وقت سابق، عن تعاملهما مع حادث إطلاق نار في مدرسة، تابعة لكنيسة في بيرتون هيلز.

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