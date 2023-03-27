الشرطة الإسبانية توقف عامل فندق بسبب عنصريته تجاه ” الاسود “
هبة بريس
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عامل في أحد فنادق مدريد، وذلك نتيجة نشره تعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتخب المغربي لكرة القدم الذي يقيم في الفندق.
وقالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن الإسباني البالغ من العمر 27 عاما أوقف في الفندق قرابة منتصف ليل الأحد، وإنه يواجه اتهامات محتملة بارتكاب جرائم كراهية.
وأضافت من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، أنه تم إرسال الشرطة بعد شكوى من مديري الفندق بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على الإنترنت.
ونشرت وسائل إعلام إسبانية صوراً زعمت أن الرجل نشرها في حسابه على إنستغرام وتُظهر عدداً من أعضاء المنتخب المغربي، رابع مونديال قطر 2022، في غرفة الطعام بالفندق مصحوبة بتعليقات عنصرية.
وأفادت وسائل الإعلام أن العامل حذف لاحقاً المنشورات من حسابه على إنستغرام واعتذر قبل القبض عليه.
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12 تعليقات
على الذين يزدرون ويكفرون وبشتمون ويلعنون ويحتقرون.. الآخرون المختلفون فكريا وثقافيا وعقاءديا..ان ياأخذوا العبر من الدول المحترمة الديموقراطية العلمانية
على الجامعة أن تختار بعناية فناديق عالية الجودة لمنتخبنا الوطني وتتجنب النزول في مثل هذه (الفناديق)…
المنتخب المغربي اصبح حديث العالم عن انجازاته و أي حملة ضد اي فندق ستؤثر على سمعته ..
يجب تغيير الفندق فورا وتقديم إحتجاج رسمي للجهات المسؤولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لن نسمح بالإهانة ونحن نسدد فواتير الإقامة…
شكرا للشرطة الاسبانية على تفاعلها القوي ..
عليهم مغادرة الفندق حالا تفاديا من اي هجوم بالسب والشتم..
كان يجب عليه اللعب في مدينة طنجة وليس في دينة مدريد …
المنتخب الوطني المغربي خط احمر لا نريد اي شخص ان يهينه..
يجب عقابه من طرف صاحب الفندق ..
faut envoyer ce PD anti-religion et islamophobe derrière le soleil pas juste en prison! bâtards il sait pas qu’il fait face a des lions!
هدا ربما امكن غير شي جزائري بقات فيه شمتة …
بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني المغربي..