مدريد.. عامل بفندق يسخر من “الأسود” بسبب الصيام.. ومغاربة يردون ب”تقييم صفر” للفندق

هبة بريس - الرباط

شن عدد من النشطاء المغاربة، حملة واسعة لوضع “تقييم صفر” على الصفحة الرسمية لفندق بالعاصمة الاسبانية مدريد.

حملة النشطاء، جاءت على خلفية إقدام عامل بالفندق المعني، على السخرية من لاعبي المنتخب الوطني بسبب الصيام.

ونشر العامل، صورة للاعبي المنتخب خلال تناولهم لوجبة السحور، مع عبارات ساخرة وعنصرية، الشيء الذي أغضب عدد من النشطاء المغاربة والعرب والمسلمين والذين ردوا بتقييم الفندق ب”صفر” وبتعليقات رافضة للعنصرية.

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