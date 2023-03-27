“حوت بثمن معقول” …مبادرة ب22 مدينة لشراء السمك بأثمنة مناسبة

هبة بريس - الرباط

يطلق مجموعة من مجهزي الصيد بأعالي البحار، ابتداء من الأسبوع المقبل، النسخة الخامسة من مبادرة “حوت بثمن معقول”، في 22 مدينة موزعة على جهات المملكة، باعتماد نقط بيع تستجيب لمعايير الصحة والجودة العالية، إضافة إلى بعض الأسواق الممتازة التي انخرطت في هذه المبادرة لمناسبة رمضان الأبرك، الذي يحل بعد أيام قليلة.

وتروم هذه المبادرة الحميدة، التي انطلقت دورتها الأولى في 2019، تقريب السمك المجمد على ظهر بواخر الصيد بأعالي البحار، من المستهلك المغربي، بثمن في المتناول، خاصة في شهر رمضان، الذي يشهد إقبالا كبيرا ومتزايدا على استهلاك منتوجات البحر، من كل فئات المجتمع.

وتوقع مجهزون بأعالي البحار، من صناع المبادرة أن تكون النسخة الخامسة من مبادرة “حوت بثمن معقول” ناجحة في إيصال المنتوج السمكي الجيد والمتنوع إلى فئات عريضة من المستهلكين، خصوصا في المدن البعيدة عن السواحل، والعديد من القرى المغربية.

وتستهدف نسخة هذه السنة، المنظمة على غرار سابقاتها بتنسيق مع وزارة الصيد البحري، فتح نقاط للبيع المباشر للمستهلك، بمدن وجدة وبركان وجرادة والدار البيضاء والرباط وسلا وتمارة ومراكش وبني ملال وتادلة وخنيفرة والفقيه بنصالح وورزازات وسيدي بنور والقنيطرة والداخلة وأكادير وكلميم وطانطان وتزنيت وفاس والنواحي والناظور، إلى جانب الأسواق الممتازة المنخرطة في المبادرة.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى من هذه المبادرة الاجتماعية والمواطنة، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين في المدن التي استقبلتها، سهر المشرفون عليها على تقديم عدة عروض لمختلف الأسماك، تستجيب لجميع معايير الجودة والسلامة، وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.

وفي هذا السياق، قال مصدر من المجهزين المشرفين على مبادرة “حوت بثمن معقول” إن الأسماك المعروضة ستشمل أصنافا جيدة من “الحوت الأبيض” (“ميرلان” و”الصول” و”سناديا” و”الشرغو” و”لا باديش” و”البوقا” وغيرها)، وبأثمنة ستبدأ من 17 درهما للكيلوغرام، إلى جانب أصناف أخرى من القشريات التي لا تخلو منها موائد الصائمين في رمضان.

يذكر أن النسخ الماضية من المبادرة شهدت تسويق 6000 طن من الأسماك ذات الجودة العالية، استفاد منها أزيد من مليون ونصف مليون مستهلك في جميع المدن التي استقبلتها. ويراهن المجهزون المنخرطون في المبادرة على تجاوز هذه الأرقام خلال هذه السنة.

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