مصدر من وزارة الثقافة يكشف أسباب إضرام مواطن النار بجسده

هبة بريس - محمد أوبعلي

على إثر الحادثة التي شهدتها وزارة الثقافة صباح اليوم بإقدام مواطن على إضرام النار بجسده، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الثقافة لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أنه “ومع الأسف، هذه ليست بالمرة الأولى التي يقوم فيها المعني بمثل هذه الاحتجاجات، إذ يتعلق الأمر بموظف متقاعد بمسرح محمد الخامس ويزاول العمل المسرحي في الوقت ذاته، بحيث يقدم للوزارة عروضا قابلة للشراء”.

وأضاف ذات المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه، أن “الوزارة بالفعل قامت بشراء عرضين في الفترة الاخيرة، ولكن لم يقتنع بذلك إذ يطالب الوزارة بشراء على الأقل 10 عروض مسرحية”.

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