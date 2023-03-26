يديعوت أحرنوت .. الحلم مستمر والأسود يواصلون تألقهم

2023-03-26 / 16:27
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هبة بريس _ رياضة

– كتبت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ اليوم الأحد أن الحلم مستمر، ومنتخب الأسود يواصل تألقه بعرض مبهر ليل السبت في طنجة.

وأضافت أن المغرب الذي كان مفاجأة مونديال قطر، حيث وصل إلى نصف النهائي، فاز على المنتخب البرازيلي في مباراة ودية على أرضه أمام 65 ألف متفرج، كان فيها الفريق أكثر إصرارا وقوة.

وقالت الصحيفة إن ”نجاح المنتخب المغربي في المونديال الماضي لم يكن مصادفة. لقد تألق فريق وليد الركراكي الذي أنهى مشاركته في الصف الرابع قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقليل في قطر، ومرة أخرى حقق فوزا وتألق أمام الفريق البرازيلي ليل السبت الأحد بهدفين لواحد”.

وحسب الصحيفة فإن جماهير من 65 ألف متفرج ملأت ملعب طنجة لمشاهدة اللاعبين الذين غمروا قلوبهم عشقا، خلال مونديال قطر، وبالفعل شاهدوا مباراة أخرى لا تنسى. مباراة وإن كانت ودية، إلا أن اللاعبين المستضيفين خاضوها بنفس الإصرار والعزيمة والرغبة في الفوز التي أبانوا عنها خلال المونديال.

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