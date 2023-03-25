إعصار “ميسيسيبي” يسقط 23 ضحية و إدارة الطوارئ الأمريكية تحذر السكان

2023-03-25 / 18:19
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هبة بريس ـ وكالات 

أسفر مرور إعصار وعواصف رعدية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا، وفق ما ذكرته السلطات المحلية اليوم السبت.

وأوضح تيت ريفز، حاكم هذه الولاية جنوب الولايات المتحدة، على “تويتر”، “نعلم أن عددا أكبر من الناس مصابون”، مؤكدا أن فرق البحث والإنقاذ تكثف جهودها.

وتتوقع وكالة إدارة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي أن ترتفع هذه الأرقام مما حذا بها لتحذير السكان.

وتلقت عدة مقاطعات في جميع أنحاء الولاية تحذيرات يوم الجمعة من الإعصار، لكن وابتداء من الساعة الثانية و48 دقيقة من صباح اليوم السبت (التوقيت المحلي)، أفاد فرع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في جاكسون أنه “تم رفع مراقبة الإعصار في جميع أنحاء المنطقة المعنية”.

وأضاف على “تويتر” أنه “من المتوقع هطول أمطار جديدة وعواصف رعدية أخرى في منطقتنا”، معتبرا أنها لا يرتقب أن تكون قوية.

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