تركيا.. زلزال بقوة 4.5 درجات يهز “قهرمان مرعش”

هبة بريس - وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات، صباح السبت، قضاء “أكين أوزو” في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال الساعة 07.39 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وذكرت “آفاد” أن الزلزال مركزه قضاء “أكين أوزو”، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

في سياق متصل وقع زلزال ثان في قهرمان مرعش صباح السبت مركزه قضاء “غوكصون”، وبلغت قوته 4.2 درجات.

وحدث الزلزال الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كيلومترات، بحسب “آفاد”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0