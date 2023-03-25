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تركيا.. زلزال بقوة 4.5 درجات يهز “قهرمان مرعش”

2023-03-25 / 10:03
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هبة بريس - وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات، صباح السبت، قضاء “أكين أوزو” في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال الساعة 07.39 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وذكرت “آفاد” أن الزلزال مركزه قضاء “أكين أوزو”، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

في سياق متصل وقع زلزال ثان في قهرمان مرعش صباح السبت مركزه قضاء “غوكصون”، وبلغت قوته 4.2 درجات.

وحدث الزلزال الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 9.44 كيلومترات، بحسب “آفاد”.

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