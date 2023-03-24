زيلينسكي يتحدث عن “قوة الصلاة” في شهر رمضان

2023-03-24 / 23:39
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هبة بريس_

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة بمناسبة حلول شهر رمضان عن أمله بأن تساعد “قوة الصلاة” على تطهير أوكرانيا من “شر الملحد الروسي”، على حد تعبيره، ما أثار جدلا واسعا.

جاء ذلك بتغريدة لزيلينسكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: “نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك هذا على تطهير أوكرانيا من شر الملحد الروسي، ومن أولئك الذين لا يؤمنون حقًا بأي شيء، ولهذا السبب هم قادرون على مثل هذا الإرهاب”

وتوجه زيلينسكي بالحديث إلى المجتمع الأوكراني المسلم، والمتمثل أساسا في التتار المقيمين في جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014.

وقال في مقطع الفيديو: “جزء كبير من المجتمع الأوكراني هم مسلمون، ولدينا القومية القرمية التترية الذين يقضون هذا الشهر المبارك في ظروف الاضطهاد الروسي، وبعض منهم تحت القصف الآخر في الجبهات”، مضيفا: “ليبدأ شهر رمضان بسلام وعلى الأرض الأوكرانية بأكملها الخالية من روسيا”.

وختم زيلينسكي حديثه بالقول: “أتمنى أن يأتي رمضان المقبل في ظروف السلام والحرية من الاضطهاد الروسي. رمضان مبارك، والمجد لكل من يحارب من أوكرانيا”

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