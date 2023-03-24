مصرع مواطن مغربي في حادث انهيار مبنى سكني وسط الدوحة

هبة بريس

علم لدى سفارة المملكة المغربية بقطر أن مواطنا مغربيا لقي مصرعه في حادث انهيار مبنى سكني أول أمس الأربعاء في منطقة “بن درهم” وسط الدوحة.

وكانت وزارة الداخلية القطرية ، أعلنت أن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة تمكنت من إنقاذ سبعة أشخاص جراء سقوط المبنى السكني المكون من أربعة طوابق.

وأفاد العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة، في تصريح صحفي بأن “جهات التحقيق باشرت إجراءاتها للكشف عن أسباب انهيار المبنى.

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