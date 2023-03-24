The ruins of a collapsed building are seen in Doha, Qatar, Wednesday, March 22, 2023. A building collapsed Wednesday in Qatar's capital, as searchers clawed through the rubble to check for survivors, authorities said. (AP Photo/Lujain Jo)

مصرع مواطن مغربي في حادث انهيار مبنى سكني وسط الدوحة

2023-03-24 / 14:16
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هبة بريس

علم لدى سفارة المملكة المغربية بقطر أن مواطنا مغربيا لقي مصرعه في حادث انهيار مبنى سكني أول أمس الأربعاء في منطقة “بن درهم” وسط الدوحة.

وكانت وزارة الداخلية القطرية ، أعلنت أن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة تمكنت من إنقاذ سبعة أشخاص جراء سقوط المبنى السكني المكون من أربعة طوابق.

وأفاد العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة، في تصريح صحفي بأن “جهات التحقيق باشرت إجراءاتها للكشف عن أسباب انهيار المبنى.

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