ألمانيا.. رجل يصدم مشاة في مطار كولونيا بون

2023-03-24 / 12:23
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أن رجلا يقود سيارة مستأجرة، قام بصدم المشاة في مرآب للسيارات في مطار كولونيا بون، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل وسائق السيارة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك دلائل على أن الرجل يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، مشيرا إلى أنه “يبدو أنه صدم عمدا عدة سيارات ومشاة تمكنوا من الهرب بعيدا عن طريقه”.

وذكرت الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 57 عاما أصاب ضابطين أثناء مقاومة الاعتقال، وقد نقل إلى مستشفى محلي حيث يخضع لتحليل نفسي.

وبدأت السلطات تحقيقا في الحادث. ولم تصدر سلطات مطار كولونيا بون أي بيان حول الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 4 جر.حى إثر إطلاق نار في تركيا

4 جر.حى إثر إطلاق نار في تركيا

2023-03-24 / 15:08
Photo of فرنسا تحظر “تيك توك” على هواتف عمل الموظفين الحكوميين

فرنسا تحظر “تيك توك” على هواتف عمل الموظفين الحكوميين

2023-03-24 / 12:51
Photo of احتجاجات قانون التقاعد تؤجل زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا

احتجاجات قانون التقاعد تؤجل زيارة الملك تشارلز الثالث لفرنسا

2023-03-24 / 12:05
Photo of اعتقال 457 شخصا وإصابة 441 رجل أمن.. فرنسا تعلن حصيلة “الخميس الأسود”

اعتقال 457 شخصا وإصابة 441 رجل أمن.. فرنسا تعلن…

2023-03-24 / 09:38
Photo of احتجاجات فرنسا.. اعتقال 80 متظاهرا وإصابة 120 رجل أمن

احتجاجات فرنسا.. اعتقال 80 متظاهرا وإصابة 120 رجل أمن

2023-03-23 / 21:51
Photo of إيران تسمح لمشجعات بحضور مباراة لكرة القدم

إيران تسمح لمشجعات بحضور مباراة لكرة القدم

2023-03-23 / 20:01
Photo of سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن أوهمها بأنه طبيب فاكتشفت أنه ممرضا

سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن أوهمها…

2023-03-23 / 12:42
Photo of فرنسا.. الاحتجاجات تقطع الطريق المؤدي إلى مطار شارل ديغول

فرنسا.. الاحتجاجات تقطع الطريق المؤدي إلى مطار شارل ديغول

2023-03-23 / 11:29
Photo of للهروب إلى مطعمهما المفضل.. سجينان يحفران نفقا بفرشاة أسنان

للهروب إلى مطعمهما المفضل.. سجينان يحفران نفقا بفرشاة أسنان

2023-03-23 / 10:24
Photo of تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب كهرمان مرعش

تركيا.. هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب كهرمان مرعش

2023-03-23 / 09:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق