ظروف العمل.. 67 في المئة من المغاربة النشيطين يشعرون بالرضا

2023-03-23 / 20:58
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هبة بريس _ الرباط

أظهر استطلاع أجرته مجموعة “سنرجيا” أن حوالي 67 في المئة من المغاربة النشيطين يعتبرون أن ظروف عملهم جيدة، دون الأخذ في الاعتبار الأجر الشهري، بينما يعتبر 31 في المئة منهم أنها جيدة جدا و36 في المئة يعتبرون أنها جيدة إلى حد ما.

وأوضحت الدراسة المعنونة بـ”تصور المغاربة لظروف عملهم”، أن النساء (73 في المئة) والشباب البالغين ما بين 18 و24 سنة (74 في المئة) يشعرون أكثر بالرضا عن ظروف عملهم.

ووفقا للمصدر ذاته فإن الأشخاص في نهاية مسارهم المهني من البالغين ما بين 55 و64 سنة (40 في المئة)، والساكنة القروية (45 في المئة) هم الأقل رضا.

من جهة أخرى، أفادت الدراسة بأنه بالنسبة للأشخاص الذي يعتبرون ظروف عملهم جيدة، عزا حوالي النصف (49 في المئة) ذلك إلى مرونة توقيت العمل، و32 في المئة إلى بيئة العمل الجيدة والعبء المعتدل للعمل، فيما أشار 4 في المئة من المستجوبين إلى التطور الوظيفي السريع، و 3 في المئة منهم إلى غياب التراتبية وإمكانية العمل عن بعد.

وبالنسبة للأشخاص الذي يعتبرون أن ظروف عملهم سيئة، حمل 42 في المئة المسؤولية على وجه الخصوص إلى العبء الكبير للعمل، و24 في المئة لتوقيت العمل غير المرن، و23 في المئة لعدم استقرار الوظيفة أو انخفاض النشاط، و10 في المئة إلى بيئة العمل السامة و9 في المئة لضعف التطور الوظيفي.

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