الاتحاد الإنجليزي يوجه رسالة إلى جماهيره قبل مباراة إيطاليا

2023-03-23 / 20:19
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هبة بريس _ رياضة

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن 23 حافلة ستنقل جماهير المنتخب الإنجليزي من ماريتيما نابولي إلى ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، الذي يستضيف مواجهة إيطاليا وإنجلترا في افتتاح تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الاتحاد الإنجليزي قال في رسالته للجماهير: “لضمان سلامة الجماهير الإنجليزية المسافرة، طلبت الشرطة الإيطالية بقوة أن تتنقل الجماهير الإنجليزية بالحافلات المعتمدة للتوجه إلى الملعب”.

من جانبه، رحب جايتانو مانفريدي، عمدة نابولي، بالجماهير الإنجليزية التي ستسافر لحضور المباراة.

وقال مانفريدي: “نرحب بكل أصدقائنا القادمين من إنجلترا، هناك روابط تاريخية بين نابولي وإنجلترا وعلاقة صداقة قائمة منذ قرون”.

وأضاف: “نحن سعداء للغاية لأن عودة المنتخب الإيطالي إلى نابولي تتزامن مع مواجهة منتخب إنجلترا”.

وتابع مانفريدي: “نعتقد أنها ستكون مناسبة رياضية رائعة، ونعتقد أنها ستكون ليلة ممتعة كذلك”.

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