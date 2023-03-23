بركة يتباحث بنيويورك مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية

هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مباحثات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم.

وتمحور هذا اللقاء، الذي انعقد الأربعاء 22 مارس، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس)، حول خارطة الطريق لتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون بين المغرب وفلسطين في مجال الموارد المائية، التي تم توقيعها في سنة 2015.

كما تطرق الجانبان إلى تقاسم التجارب الناجحة للمغرب وخبراته في مجال تدبير المياه مع دولة فلسطين.

ويترأس بركة الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، المخصص لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

وخلال الجلسة العامة للمؤتمر، سلط الوزير الضوء على الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية، وأكد أن المغرب تمكن، تحت قيادة الملك محمد السادس، ومن خلال سياسته الوطنية، من تأمين حاجياته من الماء عبر تطوير بنية تحتية مائية على نطاق واسع.

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