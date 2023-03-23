في أول أيام رمضان …انت…حار سيدة بمكناس

2023-03-23 / 18:19
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هبة بريس _ مكناس

اهتز حي أناسي بمكناس اليوم الخميس 23 مارس الجاري، حسب مصدر مطلع، على وقع انتحار سيدة في ظروف غامضة، و بطريقة بشعة في أول أيام شهر رمضان .

وحسب ذات المصدر، فقد استفاقت ساكنة أناسي على وقع جثة السيدة وهي معلقة بواسطة حبل يلف عنقها، على واجهة بناية المنزل، وهو ما دفع بالساكنة التي عاينت الحدث بإشعار السلطات المحلية والأمنية.

هذا وفور إشعارهم حلت بعين المكان مختلف الأجهزة الأمنية بما فيها السلطات المحلية للقيام بالمتعين، فيها مصالح الوقاية المدنية كانت حاضرة لإنزال جثة الهالكة و نقلها صوب مستودع الأموات ، قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لمعرفة حيثيات هذه الفاجعة ولاسيما أن الهالكة أم لعدة أبناء حسب ذات المصدر

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