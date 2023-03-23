ظهرت بوجه شاحب.. شيرين تصدم جمهورها بإطلالتها

نجلاء مزيان - هبة بريس

صدمت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها عقب آخر إطلالة لها، بعد سلسلة من الأزمات.

و ظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة التي قامت بنشرها، بملامح صادمة وزيادة وزن ملحوظة وهو ما علق عليه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و كشف الملحن محمد أحمد مدين عن السبب الحقيقي وراء ظهور شيرين عبد الوهاب في الصورة الصادمة لها داخل أحد الاستوديوهات.

وقال محمد أحمد مدين في لقاء ببرنامج إنسايدر بالعربي: “إن شيرين عبد الوهاب تستعد لتقديم 3 أغاني جديدة استقرت عليها الفترة الماضية وقامت بتسجيلها ولذلك ظهرت في الأستوديو مؤخرا”.

وأوضح محمد أحمد مدين، أن شيرين عبد الوهاب قررت أن تقدم أغاني حزينة، كما من المقرر أن تقدم أغنية قريبا من بين الـ 3 أغاني التي ستوجع العالم العربى كله.

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