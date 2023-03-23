سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بعد أن أوهمها بأنه طبيب فاكتشفت أنه ممرضا

2023-03-23 / 12:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في واقعة مثيرة ، تناولتها عدد من وسائل الإعلام العربية، ويتعلق الأمر بسيدة مصرية تقدمت بطلب طلاق لشقاق بإحدى محاكم بلادها، ولم يمض على زواجها ب”طبيب” سوى مولات عام واحد فقط.

فقد عللت السيدة طلبها بكونها تعرضت لعملية خداع كبيرة من طرف زوجها، الذي أوهمها طيلة الفترة الماضية بأنه طبيب، قبل أن تكتشف بالصدفة كذب ادعائه.

الزوجة المتضررة رفعت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، وطالبت التفريق بينها وبينه لاستحالة العيش معه، وذلك بعد تاكدها من أنه ممرضا وليس طبيبا كما كان يخبرها خلال فترة التعارف وطيلة سنة من الزواج.

وقالت محامية الزوجة: “إن موكلتها تعرضت لخداع وكذب من زوجها في السنوات الأولى من الزواج، فاكتشفت حيلة الزوج عندما ذهبت لاستخراج قيد عائلي، وعلمت أن زوجها يعمل ممرضا وليس طبيبا كما أوهمها”.

ووفقا للإعلام المصري، فإن المحكمة قبلت الدعوى المرفوعة من طرف الزوجة المخدوعة.

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