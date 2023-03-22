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مفتي لبنان: أصبحنا في المراحل الأخيرة إما انتخاب رئيس جمهورية أو الانهيار والفوضى

2023-03-22 / 15:37
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هبة بريس - وكالات

قال مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الأربعاء، إن بلاده أصبحت في المراحل الأخيرة من الانهيار، محذرًا من أنه إما أن يتم انتخاب رئيس جمهورية أو ستحل الفوضى.

جاء ذلك في رسالة لدريان بمناسبة حلول شهر رمضان، نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال مفتي الجمهورية: “قرأت قبل أيام أن ما نزل بلبنان ما عرفه بلدنا من أكثر من قرن. وقد عبر شعبنا في عام 2019 عن إرادته الخلاص من كل هؤلاء الناس، الذين ما راعوا الحرمات، ولا تحملوا المسؤوليات، كيف يفرغ منصب رئاسة الجمهورية؟ وتتصدع المؤسسات؟ وكيف تتعاظم الجرائم، وتتصاعد وتيرة المجاعة؟ لو كان هناك مسؤولون من أي نوع كان”.

وأضاف: “بصراحة، وبدون مواربة: إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، أو الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئا فشيئا في الوطن، ويدفع الثمن المواطن”.

ودعا دريان إلى الاحتكام إلى الدستور، وانتخاب رئيس للبلاد، اليوم قبل الغد، مضيفًا: “لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك، والاستجابة لمطالب الناس وحاجاتهم، الذين بدأوا يفقدون الحد الأدنى من مقومات الحياة، ومن المؤسف أن الطبقة السياسية في مكان، والشعب في مكان آخر”.

وتابع بقوله: “يا ساسة لبنان، كفى بالله عليكم تضييع الوقت، أصبحنا في المراحل الأخيرة من الانهيار، وحدوا رؤيتكم في مصير بلدكم، اتقوا الله في هذا الشعب الصابر الصبور المتألم. نريد حلا للخروج من النفق المظلم، إلى متى الانتظار لانتخاب رئيس للجمهورية؟ هل المطلوب الانهيار الشامل ليبنى على الشيء مقتضاه؟”.

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