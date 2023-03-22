يهم مهنيي النقل.. انطلاق عملية التسجيل للاستفادة من دفعة جديدة من الدعم
هبة بريس
أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء يوم الإثنين 27 مارس 2023، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم الخميس 16 مارس 2023، مشيرة إلى أن التسجيل للحصول على هذا الدعم سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
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8 تعليقات
الحكومة تدعم فقط مهني النقل لتنهب جيوب المواطنين واسكت المهنيين ..
حكومة المصالح دعم فئة وقتل فئة اخرى..
شراء سكوت المهنيين مقابل استمرار ارتفاع اسعار المحروقات رغم انخفاضها عالميا..
هناك شركات موزعة تنهب جيوب المواطنين وتجنب ارباح خيالية ..
باطل اريد به حق
اللهم انا هذا لمنكر حسبي الله ونعم الوكيل…
ولماذا لا يتم دعم المواطن البسيط اصحاب ثلاثية العجلات والهوندات وغيرها ..
تشتري صمت النقابات المهنية للنقل لتجني ارباحا خيالية من المواطنين حسبي الله ونعم الوكيل