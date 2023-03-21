حظر 40 سنة.. ناد أوروبي يفرض عقوبة قاسية على مشجع

2023-03-21 / 11:43
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هبة بريس - وكالات

قال نادي أيندهوفن الهولندي، إنه قرر حظر مشجع اعتدى على ماركو ديميتروفيتش حارس إشبيلية خلال مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم الشهر الماضي من دخول ملعبه لمدة 40 عاما.

وتوقفت المباراة، التي أقيمت على ملعب أيندهوفن، خلال الدقائق الأخيرة بعد أن ركض مشجع إلى أرض الملعب واعتدى على ديميتروفيتش ولكمه في وجهه قبل أن يتدخل الحارس الصربي ويسقطه أرضا.

وقضت محكمة بالسجن ثلاثة أشهر على الشاب البالغ من العمر 20 عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة شهر.

وأوضح النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي في بيان أنه “بالإضافة للحظر لمدة 40 عاما من دخول الملعب سيبدأ أيندهوفن إجراءات للحصول على تعويضات منه جراء أي أضرار لحقت بالنادي”.

وأضاف البيان: “لقد تلقى أيضا حظرا لمدة عامين من الوجود في محيط ملعب النادي من مكتب المدعي العام”.

وكان المشجع يقضي فترة حظر عام من دخول الملعب حتى 2026 فرضه الاتحاد الهولندي لكن أيندهوفن قال إنه دخل للمدرجات بتذكرة صديق له.

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