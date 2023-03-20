جامعة ” لقجع ” تعلن تكوين لجنة تقنية للتحكيم

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،اليوم الإثنين، تكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، وإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم.

وأضافت الجامعة في بلاغ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقد اجتماعا، اليوم، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال الذي ضم نقطة واحدة: إعادة هيكلة لجان الجامعة.

وأشار البلاغ إلى أن مهام الجامعة، أصبحت متعددة ومتنوعة كاستضافة العديد من المسابقات الإفريقية والدولية، ما يتطلب منها بذل مجهودات مضاعفة، مما يتحتم على العصب الوطنية تحمل مسؤولياتها في ممارسة مهامها واختصاصتها، وكل عصبة وطنية ستبث في ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة.

كما تم تحديد اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في البنيات التحتية والتكوين وتطوير كرة القدم والمنتخبات الوطنية والعلاقات الدولية.

وفي بداية الاجتماع، هنأ السيد فوزي لقجع، باسمه ونيابة عن المكتب المديري وكافة مكونات كرة القدم الوطنية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد تتويجه بجائزة التميز من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الحفل الذي احتضنته العاصمة الرواندية كيغالي.

وطلب لقجع، من أسرة كرة القدم الوطنية، الانخراط في ملف ترشيح المملكة المغربية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال، والذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في رسالة سامية بعثها إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما وقف رئيس الجامعة، على النتائج الإيجابية التي حققتها الأندية الوطنية في المنافسات القارية، بالتأهل إلى ربع النهاية، ويتعلق الأمر بكل من فريقي الوداد والرجاء في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، والجيش الملكي في كأس الإتحاد الإفريقي، مذكرا بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستظل وفية لدعمها الكامل لهذه الأندية، وباقي الفرق المغربية من أجل تمثيل مشرف لكرة

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