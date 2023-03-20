ماكي سال يؤكد أحقيته في الترشح لرئاسيات 2024

2023-03-20 / 18:51
0
هبة بريس _ الرباط

أكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، أحقيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير 2024 بالسنغال، وذلك دون أن يحسم في ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وشدد سال، في حوار خص به صحيفة “ليكسبريس” الفرنسية، الصادرة اليوم الاثنين، أن موضوع ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 “لم يعد مسألة قانونية لأن المشكلة قد تمت تسويتها”، مبرزا أن الولاية التي استهلها سنة 2012 لم يشملها الإصلاح الدستوري، وهو ما يخول له الترشح لولاية ثالثة.

من جهة أخرى، أوردت وسائل إعلام محلية أن مختلف مسؤولي “بينو بوك ياكار” جددوا، خلال تجمع عقده الائتلاف الحاكم نهاية الأسبوع المنصرم بكاولاك (وسط البلاد)، التأكيد على نيتهم ترشيح رئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن المعارض عثمان سونكو كان أعلن ترشحه لرئاسيات 2024، على غرار الوزير الأول الأسبق عبدول مباي، الذي تم اختياره مرشحا للاستحقاقات المقبلة من طرف أحزاب سياسية وحركات مدنية، سيلتزم معها علنا بتطبيق “انتقال محدود لولاية من خمس سنوات”، في حال فوزه بالانتخابات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد عمان…الأردن يستدعي سفير تل أبيب للاحتجاج

بعد عمان…الأردن يستدعي سفير تل أبيب للاحتجاج

2023-03-20 / 20:54
Photo of عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي بعد “خريطة” سموتريتش

عمّان تستدعي السفير الإسرائيلي بعد “خريطة” سموتريتش

2023-03-20 / 20:19
Photo of 9 أصوات تنقذ الحكومة الفرنسية من مقترحين لحجب الثقة

9 أصوات تنقذ الحكومة الفرنسية من مقترحين لحجب الثقة

2023-03-20 / 19:53
Photo of جريمة خارج الحدود .. ق– تل صديقه ورمى الجثة في الصحراء

جريمة خارج الحدود .. ق– تل صديقه ورمى الجثة…

2023-03-20 / 19:11
Photo of بايدن يستخدم “الفيتو الرئاسي” للمرة الأولى

بايدن يستخدم “الفيتو الرئاسي” للمرة الأولى

2023-03-20 / 19:00
Photo of الزلزال المدمر.. الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتركيا و108 ملايين يورو لسوريا

الزلزال المدمر.. الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتركيا و108…

2023-03-20 / 16:22
Photo of “ارموها بعيدا أو اعطوها لأطفالكم”.. الكرملين يحظر على مسؤوليه الـ”الآيفون”

“ارموها بعيدا أو اعطوها لأطفالكم”.. الكرملين يحظر على مسؤوليه…

2023-03-20 / 16:10
Photo of بوتين: إفريقيا ستحصل على القمح بالمجان

بوتين: إفريقيا ستحصل على القمح بالمجان

2023-03-20 / 15:03
Photo of طرق باب منزل بذيله وهاجم صاحبه.. تمساح يرعب ولاية فلوريدا

طرق باب منزل بذيله وهاجم صاحبه.. تمساح يرعب ولاية…

2023-03-20 / 14:53
Photo of بوتين: سنعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية

بوتين: سنعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية

2023-03-20 / 12:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق