ماكي سال يؤكد أحقيته في الترشح لرئاسيات 2024

هبة بريس _ الرباط

أكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، أحقيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير 2024 بالسنغال، وذلك دون أن يحسم في ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وشدد سال، في حوار خص به صحيفة “ليكسبريس” الفرنسية، الصادرة اليوم الاثنين، أن موضوع ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 “لم يعد مسألة قانونية لأن المشكلة قد تمت تسويتها”، مبرزا أن الولاية التي استهلها سنة 2012 لم يشملها الإصلاح الدستوري، وهو ما يخول له الترشح لولاية ثالثة.

من جهة أخرى، أوردت وسائل إعلام محلية أن مختلف مسؤولي “بينو بوك ياكار” جددوا، خلال تجمع عقده الائتلاف الحاكم نهاية الأسبوع المنصرم بكاولاك (وسط البلاد)، التأكيد على نيتهم ترشيح رئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن المعارض عثمان سونكو كان أعلن ترشحه لرئاسيات 2024، على غرار الوزير الأول الأسبق عبدول مباي، الذي تم اختياره مرشحا للاستحقاقات المقبلة من طرف أحزاب سياسية وحركات مدنية، سيلتزم معها علنا بتطبيق “انتقال محدود لولاية من خمس سنوات”، في حال فوزه بالانتخابات.

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