ودية 25 مارس ..بعثة المنتخب البرازيلي تصل مطار طنجة استعدادا للقاء الأسود (صور)

2023-03-20 / 14:42
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هبة بريس - مكتب طنجة

حلت بعثة المنتخب البرازيلي، اليوم الاثنين، بمطار طنجة إبن بطوطة،
قادمة من البرتغال ، للقاء المنتخب الوطني المغربي في مقابلة ودية يوم 25 مارس الجاري .

ويغيب مهاجم توتنهام الإنكليزي ريشارليسون ومدافع باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس عن تشكيلة منتخب البرازيل للمباراة الودية المرتقبة أمام اسود الاطلس في 25 مارس الحالي بسبب الإصابة، لينضما إلى زميلهما نيمار، بحسب ما أعلن الـ”سيليساو”.

وستغادر البعثة البرازيلية المغرب الأحد المقبل، 26 مارس بعد مباراة الودية التي ستجمع المنتخبين المغربي و البرازيلي على أرضية ملعب مدينة طنجة.

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