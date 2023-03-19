أكادير : دراجة مائية “تجي تسكي” تخلف قتـ..ـيل وجريح ومسؤولية الحادث على عاتق السلطات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلفت رحلة إستجمام بواسطة دراجة مائية ” تجي تسكي” في ملكية إحدى الشركات، قام بها شاب رفقة صديقته، يوم أمس السبت ، الى مأساة حقيقية، بعدما لقي الشاب حتفه غرقا وسط مياه شاطئ تغازوت، تم العثور على جثته زوال اليوم الاحد، فيما تمكنت صديقته تتحدر من مدينة مراكش ، من النجاة بأعجوبة بعدما لفظتها المياه، وتم نقلها في وضعية صحية خطيرة الى المستشفى الجهوي.

الحادث وضع المركز الترابي للدرك والسلطة المحلية والدرك البحري بمنطقة تغازوت، في قفص الاتهام، حول الجهة التي تساهلت مع صاحب الشركة الذي وظف دراجته المائية للكراء خارج القانون، علما أن لا أحد من الشركات يشتغل بالمكان، بعدما انتهت فترة التراخيص في بداية شتنبر من السنة المنصرمة، في انتظار تجديدها خلال موسم الصيف القادم .

فالسلطات المحلية لتغازوت، قد تخادلت في تطبيق القانون على ما يبدو ، بعد السماح لصاحب شركة دراجات مائية باستغلال الملك البحري، وكذلك استغلال الدراجة في مياه الشاطئ ، فهل تفتح القيادة الجهوية للدرك وعمالة أكادير اداوتنان، تحقيق في النازلة، حول الجهة التي سمحت بمزاولة هذا النشاط الغير المرخص والذي شكل خطرا محدقا على هواة هذه الرياضة، وكذلك في طريقة نصب الخيام على رمال الشاطئ و كراؤها بشكل عشوائي، خارج إطار القانون .

حادث تحت غطاء عشوائي، سبقته أصوات مهنية من داخل نشاط ممارسي رياضة “جيت سكي” بشاطئ تغازوت، مطالبين الحد والقطع مع العشوائية التي طبعت هذا القطاع، في الوقت الذي جدد فيه هؤلاء مطالبهم للجهات المختصة من مديرية التجهيز ، بدراسة ملفهم خلال كل موسم اصطياف، من أجل تجديد الرخص اللازمة لممارسة هذا النشاط البحري في منطقة تعد من أكبر المناطق السياحية بالمغرب، والذي كلفت خواص في مجال الفندقة أموال ضخمة من خلال إنشاء فنادق مشهورة عالميا.

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