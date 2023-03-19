آرسنال يضرب كريستال بالاس برباعية ويعزز صدارته لـ”البريميرليغ

هبة بريس _ رياضة

حقق فريق آرسنال فوزا كبيرا على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (4-1)، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات ضمن لقاءات الجولة رقم 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل رباعية فريق آرسنال جابريل مارتينيلي (28) وبوكايو ساكا (43- 74) وغرانيت تشاكا (55)، بينما سجل هدف كريستال بالاس الوحيد جيفري شلوب (63).

وبهذا الفوز واصل آرسنال التحليق في صدارة البريميرليغ بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ12.

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