الجزائر ..تعديل العسكر يبعد “الأفلان” من تشكيل الحكومة لأول مرة في تاريخه

هبة بريس - متابعة

أسفر التعديل الحكومي الأخير بالجزائر عن خارطة سياسية “مفاجئة”، إذ لأول مرة في تاريخه يغيب حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، الذي يوصف بالحزب التاريخي، عن تشكيلة الحكومة بعد خسارته ثلاث حقائب وزارية.

ومنذ 34 عاما، ظل الأفلان حاضرا في ظل الحكومات المتعاقبة، وغالبا ما كانت رئاسة الحكومة أو أغلبية الوزراء من نصيبه، لكنه خرج هذه المرة صفر اليدين.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد انهى مهام سبعة أعضاء من الطاقم الحكومي، هم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير المالية جمال كسالي، ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزيرة البيئة سميرة موالفي، إضافة إلى وزير النقل كمال بلجود، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

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