رسميا : شابات المغرب لاقل من 20 سنة تفزن ببطولة شمال افريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

فاز المنتخب المغربي للسيدات لاقل من 20 سنة على مصر بهدف دون رد اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة شمال إفريقيا، التي تحتضنها تونس.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل للاعبة نورة نهيلي، التي سجلت هدف الفوز في الدقيقة 81.

وبذلك احرز المنتخب المغربي اللقب، بعد فوز الجزائر على تونس باربعة اهداف مقابل هدفين

وتعادل المغرب في المباراة الأولى مع الجزائر 1-1، قبل التغلب على تونس 3-0، ليحتل المركز الأول في البطولة ب7 نقاط، بفارق الاهداف عن الجزائر صاحب المركز الثاني.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0