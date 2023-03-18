الصورة تعبيرية

تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش

2023-03-18 / 09:36
0
هبة بريس - وكالات

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وقال المرصد إنه تم تسجيل الزلزال على الساعة 05:14 بتوقيت غرينيتش، على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوكسون، على عمق كيلومترين.

ولم ترد معلومات عن خسائر مادية أو بشرية محتملين.

ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير بفاصل 9 ساعات، في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه “كارثة القرن”، حيث توفي قرابة 48 ألف شخص، وخلف دمارا هائلا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين..تل أبيب تؤكد اتهامها إيران

تفجير السفارة الإسرائيلية لدى الأرجنتين..تل أبيب تؤكد اتهامها إيران

2023-03-17 / 20:35
Photo of وزير الداخلية التونسي يعلن استقالته من منصبه

وزير الداخلية التونسي يعلن استقالته من منصبه

2023-03-17 / 19:25
Photo of الإطاحة بالعمامرة .. كان يريده أن يكون بديلا لتبون

الإطاحة بالعمامرة .. كان يريده أن يكون بديلا لتبون

2023-03-17 / 19:02
Photo of موسكو: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي

موسكو: لا نعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي

2023-03-17 / 17:52
Photo of المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق بوتين

2023-03-17 / 17:20
Photo of تركيا: 103.6 مليار دولار حجم الخسائر المادية جراء الزلزال المدمر

تركيا: 103.6 مليار دولار حجم الخسائر المادية جراء الزلزال…

2023-03-17 / 17:09
Photo of كوريا الشمالية تهدد بـ”استخدام الأسلحة النووية”

كوريا الشمالية تهدد بـ”استخدام الأسلحة النووية”

2023-03-17 / 15:53
Photo of لمخاوف أمنية.. نيوزيلندا تحظر تيك توك على الأجهزة المرتبطة بالبرلمان

لمخاوف أمنية.. نيوزيلندا تحظر تيك توك على الأجهزة المرتبطة…

2023-03-17 / 15:01
Photo of العراق.. كلب شارد يلاحق المتسابقين ب”الماراثون”

العراق.. كلب شارد يلاحق المتسابقين ب”الماراثون”

2023-03-17 / 13:16
Photo of “أطباء بلا حدود” تستنكر إهمال آلاف المهاجرين الذين رحّلتهم الجزائر إلى النيجر

“أطباء بلا حدود” تستنكر إهمال آلاف المهاجرين الذين رحّلتهم…

2023-03-17 / 09:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق