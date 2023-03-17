نجم السوشل ميديا ريان جيلر يعلن تعرضه للسحر

2023-03-17 / 23:12
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القسم الفني

أعلن نجم السوشل ميديا ريان جيلر، ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، وذلك بعدما كشف عن تعرّضه للسحر من قِبل أحد أصدقائه.

ونشر ريان عبر حسابه في إنستغرام تدوينة، جاءت كالتالي: “أنا مسحور واللي سوا لي السحر كان صديقي.. والله إن بعمري ما أذيته وكنت أسمع إنه يتعامل بالشعوذه لكن كنت أفكر أن الموضوع مزح وضحك لا اكثر”.

وأضاف: “انصدمت بعد فترة أنه مسوي لي عمل واللي وصل لي الأخبار مصادر موثوقة مقربة منه وانا الله فعلاً تأكدت إنه ساحر.. حسبي ونعم الوكيل وإذا صار فيني شي هو السبب.. حياتي تدمرت أقسم بالله”.

وكتب في منشور آخر: “بقلب متألم أودعكم قرار لا رجعة لي فيه.. أحبكم وايد وكنت اتمنى أكون بينكم لكن صفاء قلبي ما يتناسب مع شرور البشر كذلك تسامحوني”.

وأردف ريان جيلر: “قلبي ما يتناسب مع شرور البشر انا سامحت الكل واتمنى كذلك تسامحوني .اقسم بالله آخر همي الشهره وإثارة الجدل بس واجب علي إني اودعكم لأنكم جزء مني”. 

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