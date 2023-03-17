حكم مصري يلغي هدفا مستعينا بهاتفه بدلا من “الفار”

هبة بريس _ وكالات

لجأ حكم بدوري القسم الثاني في مصر إلى هاتفه المحمول، للتأكد من صحة هدف مثير للجدل في مباراة بين منتخب السويس والنصر، الجمعة.

.وكانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب السويس بنتيجة 2-1، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة أحرز النصر هدف التعادل، لكن لاعبي المنافس وجهازه الفني اعترضوا على صحته.واستعان حكم اللقاء محمد فاروق بهاتفه المحمول لمشاهدة إعادة الهدف، حيث كانت المباراة مذاعة عبر البث المباشر

، ثم قرر إلغاءه بعد توقف المباراة نحو 15 دقيقة.ونشرت صفحة نادي النصر على “فيسبوك” الواقعة، واصفا إياها بـ”الفضيحة”.

وكتب على صفحة النادي: “بالفيديو فضيحة الحكم محمد فاروق يتأكد من صحة الهدف الثاني للنصر في مرمي منتخب السويس عبر الموبايل، ويقرر إلغاء الهدف بشكل غير قانوني ومخالف للوائح”.

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