الجامعة تعلن نفاذ تذاكر مباراة المغرب والبرازيل

2023-03-17 / 18:38
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نفاذ جميع تذاكر مباراة المنتخب الوطني المغربي الودية أمام نظيره البرازيلي، المرتقبة يوم 25 مارس 2023، في ملعب طنجة الكبير
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ولم يتسع الوقت للجماهير المغربية من اقتناء تذكرة المباراة، إذ ظلت، على مدار الخميس 16 مارس 2023، في انتظار دورها من أجل اقتناء التذاكر من الموقع الإلكتروني www.frmftickets.ma

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طرحت تذاكر هذه المباراة، في الساعات الأولى من صباح الخميس 16 مارس، وحددت ثمنها في 100 درهم لمدرجات الدرجة الثالثة، و300 درهم لمدرجات الدرجة الثانية، و500 درهم لمدرجات الدرجة الأولى

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