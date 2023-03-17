الحسيمة.. “كحول مغشوشة” تتسبب في وفاة شخص وإصابة آخرين

هبة بريس

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 17 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وأسباب وفاة شخص يشتبه في تناوله لمواد كحولية مضرة بالصحة العامة.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في استهلاك المعني بالأمر رفقة مجموعة من الأشخاص مشروبات ممزوجة بكحول الحريق بمنطقة جبلية بضواحي الحسيمة، حيث أصيب ثلاثة منهم بأزمة صحية استدعت نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، وذلك قبل أن توافي المنية واحدا منهم.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات خمسة أشخاص احتسوا نفس المشروبات الممزوجة بالكحول برفقة الهالك، من بينهم شخص كان يخضع لتدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني وإحداث الضوضاء بالشارع العام، حيث تم إخضاعهم جميعا لفحص طبي بالمستشفى المحلي.

وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من حجز كميات من سوائل وقنينات للكحول، وأخضعت جثة الهالك لإجراءات المعاينة قبل الاحتفاظ بها بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المتورطين المحتملين في ترويج تلك المواد الكحولية المضرة بالصحة.

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