شركة “بينتر” تطلق 3 خطوط جوية مباشرة بين المغرب وجزر الكناري

2023-03-17 / 14:03
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هبة بريس

أعلنت شركة الطيران الإسبانية “بينتر”، عن إطلاق رحلات جديدة نحو المغرب عبر دمج ثلاث خطوط جوية مباشرة بين مطارات المملكة وجزر الكناري.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن هذه الرحلات الجديدة ستربط مطار كناريا الكبرى بمطار الصويرة ومطار طنجة، بالإضافة إلى ربط مطار جزيرة لانثاروتي بمدينة كلميم.

وأضافت الشركة، أنها ستشغل من جديد هذا الصيف الخطوط الجوية المباشرة التي كانت قد أطلقتها في سنة 2022 من كناريا الكبرى إلى فاس وكلميم ومن ماديرا إلى مراكش، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي بفضل العلاقة الاستثنائية التي تربط “بينتر” والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والتي تندرج في إطار تفعيل اتفاقية تعاون بين الطرفين بهدف تعزيز التزامهما بتعزيز الانتعاش السياحي في المغرب والتواصل مع جزر الكناري.

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